Sanremo: 25enne aggredito a sprangate in strada Solaro, indagini della Polizia sul movente

Sono in corso a opera degli agenti del Commissariato di Sanremo, le indagini su un caso avvenuto ieri pomeriggio verso le 18, in strada Solaro nella città dei fiori.

Secondo il racconto di un giovane di 25 anni, questo sarebbe stato colpito a sprangate da due persone che non conosce e che lo hanno aggredito per motivi a lui sconosciuti.

Il giovane è stato soccorso e portato in ospedale e, questa mattina, dopo essersi ripreso dallo choc, ha sporto denuncia in Commissariato. Gli agenti stanno svolgendo le indagini del caso, che purtroppo non saranno probabilmente supportate da telecamere, visto che nella zona non ce ne sono.