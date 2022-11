Sanremo: rapinano una giovane ma vengono arrestati dalla Polizia, 15enne di Ventimiglia in carcere minorile

Rapina una coetanea insieme a un tunisino di 24 anni e viene arrestata e portata in carcere all’Istituto Penale per Minorenni di Pontremoli, per l’esecuzione di una misura cautelare disposta dal Giudice per il Tribunale dei Minorenni,

La giovane aveva rapinato la coetanea in una notte di agosto mentre era in giro con alcuni amici. Era il 19 agosto, a Sanremo, quando la 15enne residente a Ventimiglia e il tunisino hanno notato la giovane rapinata che, in mano aveva del denaro. Si sono avvicinati e puntandole un coltello, le hanno rubato la borsa con all’interno tutti i suoi averi.

Appena libera, la giovane ha raggiunto gli amici e, molto scossa, ha raccontato l’accaduto. Poco dopo un’amica ha chiamato il 112 ed è intervenuta una volante della Polizia. Gli agenti, dopo aver ricostruito i fatti, si sono messi alla ricerca della coppia di giovani, descritti dalla vittima. I due sono stati fermati alla stazione ferroviaria, immediatamente riconosciuti ed erano ancora in possesso della borsa e di tutti gli averi della giovane.

I due, non contenti, hanno fornito false generalità, inveendo contro gli agenti, colpendoli con calci e pugni. Da qui la denuncia e l’arresto. L’algerino di 24 anni, con a carico diversi pregiudizi di polizia in materia di reati contro il patrimonio, era destinatario della misura del divieto di dimora da Imperia. Anche per lui si sono aperte le porte del carcere per rapina.