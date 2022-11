Ventimiglia: algerino arrestato per spaccio di droga, aveva rubato anche biciclette, telefoni e altro (Foto)

Aveva droga e tutto il necessario per il confezionamento, ma anche alcune biciclette rubate negli ultimi tempi. Un algerino di 30 anni, irregolare in Italia e che viveva a Ventimiglia in una piccola frazione della Val Roya, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato della città di confine.

Per lui l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio ma anche per ricettazione, viste le tre bici e un monopattino che aveva. E’ stato trovato in possesso, complessivamente, di 68 grammi di hashish e quasi 4 grammi di anfetamina, di una bilancia di precisione e di materiale per il confezionamento delle dosi. Sequestrato anche il suo smartphone e una serie di documenti ritenuti utili alle indagini.

L’uomo aveva 3 biciclette MB (Lapierre, Rockrider-modST120, Btwin-mod.5290) di cui una a pedalata assistita, un monopattino elettrico “MI.COM”, 4 i-phone, 12 smartphone, una fotocamera digitale, un e-book “Kindle”, 4 orologi (Armani, Coss, Cs, Cartier), un accendino marca “Dupont”, una saldatrice portatile “Tecnica” – mod. Inverter111, una carta di credito ricaricabile “Ri-Carige”.

L’ufficio investigativo del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia ha diffuso anche alcune fotografie dei veicoli rinvenuti, nel tentativo di individuare i legittimi proprietari per la successiva restituzione. In caso di riconoscimento degli oggetti elencati i proprietari possono contattare il Commissariato di Polizia di Ventimiglia, in via Aprosio 12, e a fornire la relativa denuncia di patito furto.