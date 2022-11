Ceriana: incendio stanotte in un appartamento del centro storico, nessun ferito ma danni ingenti (Foto)

Vasto incendio, questa notte alle 2 in un appartamento al terzo piano di via Celio 63, nel centro storico di Ceriana, piccolo centro della Valle Armea nell’entroterra di Sanremo. A causa di un probabile corto circuito l'appartamento dove vive un uomo è andato quasi completamente distrutto e, per fortuna, non si registrano feriti tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo con due squadre e i Carabinieri della locale Stazione.

Dopo lo spegnimento (terminato intorno alle 5.30) e lo sgombero della palazzina, la stessa è stata dichiarata inagibile e oggi è previsto un nuovo sopralluogo per comprendere lo stato dei fatti. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'incendio si sia generato nella camera da letto che è al terzo piano, mentre l'uomo si trovava invece al secondo dove si trova il salotto. L'uomo ha chiesto aiuto ai vicini per chiamare i pompieri, visto che le fiamme si erano sviluppate dove aveva lasciato il cellulare.

L'appartamento è stato dichiarato inagibile mentre tutti quelli vicini sono regolarmente abitabili e gli occupanti, dopo una notte di apprensione, stamattina sono potuti rientrare.

Nella notte si è registrato anche l'incendio a un tetto nella zona di Taggia, per fortuna senza gravi danni.