Sanremo: ancora in fuga i rapinatori che ieri hanno assalito due turisti francesi sotto l'hotel Des Anglais

Ancora in fuga in rapinatori che ieri hanno rubato alcuni borsoni e sacchetti a due turisti francesi di 51 e 58 anni, che stavano entrando all’hotel Des Anglais di Sanremo. I Carabinieri della città dei fiori, prontamente intervenuti dopo l’allarme lanciato dai proprietari della struttura ricettiva, stanno lavorando da ieri per cercare di ricostruire con precisione la vicenda, dai risvolti ancora oscuri.

Secondo il racconto dei protagonisti e di alcuni testimoni oculari, nel primo pomeriggio di ieri tra le 14 e le 15 due dei i malviventi (che potrebbero essere in totale quattro) si sono avvicinati alla coppia di turisti molto probabilmente con un fucile che potrebbe essere riconducibile al ‘paintball’, utilizzato per la guerra simulata e che spara della vernice colorata. Non è da escludere che gli stessi rapinatori, tutti mascherati, avessero anche dello spray urticante che non sarebbe però stato utilizzato.

L’uomo di 51 anni e la donna di 58 anni erano davanti all’hotel quando sono stati aggrediti a chiaro scopo di rapina. Fortunatamente non sono stati feriti e hanno poi rifiutato il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo. I Carabinieri, dopo aver ascoltato i testimoni che hanno parlato anche di un secondo tentativo di rapina con le stesse modalità, stanno analizzando con precisione le immagini delle telecamere dell’albergo, anche per capire come si siano svolti i fatti, che avrebbero visto alcuni complici bloccare la stretta strada di accesso all’albergo.