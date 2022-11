Coronavirus: oggi 90 nuovi casi nell'imperiese, ma tasso di positività e ricoverati in diminuzione

Dopo il calo di ieri, come ogni lunedì a causa del basso numero dei tamponi, oggi tornano a salire i nuovi casi di Covid in regione e nella nostra provincia. Sono infatti 856 in Liguria, mentre sono 90 nell’imperiese, 115 a Savona, 515 a Genova e 134 a Spezia.

I tamponi, tra test molecolari e rapidi, in tutto sono stati 6.916 per un tasso di positività sempre in ribasso rispetto ai giorni scorsi, pari al 12,37%. I ricoverati in Asl 1 imperiese sono 37 (-2 rispetto a ieri) mentre uno di questi è in terapia intensiva. In regione il dato degli ospedalizzati ammonta a 251 (-14) e di 5 in terapia intensiva (-1).

In quarantena a casa si trovano complessivamente 7.046 persone (-134). Da segnalare un morto in regione, una 90enne a Sestri Levante.

Sotto il bollettino completo.