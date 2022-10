Sanremo: è doppio il tentativo di rapina sotto l'hotel Des Anglais, i Carabinieri stanno setacciando la città

Sono due gli episodi che hanno visto protagoniste alcune persone (al momento non si conosce ancora il numero) che hanno tentato di rapinare alcuni ospiti del Grand Hotel & Des Anglais, nel primo pomeriggio di oggi tra le 14 e le 15.

Al momento l’unico certo riguarda una coppia di turisti francesi che sono stati avvicinati dai rapinatori, molto probabilmente con un fucile che potrebbe essere riconducibile al ‘paintball’, utilizzato per la guerra simulata e che spara della vernice colorata. Non è da escludere che gli stessi rapinatori, tutti mascherati, avessero anche dello spray urticante che non sarebbe però stato utilizzato.

L’uomo di 51 anni e la donna di 58 anni erano davanti all’hotel quando sono stati aggrediti a chiaro scopo di rapina. Fortunatamente i due non sono stati feriti e hanno rifiutato il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo. Proprio in questi minuti stanno sporgendo denuncia ai Carabinieri della città dei fiori, prontamente intervenuti.

Secondo le testimonianze raccolte dai militari, però, ci sarebbe stato un secondo episodio sulla stessa strada che porta all’albergo e nel quale un’altra persone sarebbe stata minacciata a scopo di rapina. I malviventi sono poi fuggiti e i Carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze anche tra gli altri ospiti dell’hotel, hanno fatto scattare la caccia all’uomo, nel tentativo di risalire agli autori. Al momento non si sa ancora se si tratta di italiani o stranieri mentre vengono visionate anche le telecamere dell’albergo per cercare di ricostruire la vicenda.