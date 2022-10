Pigna: accolto dal Tar il ricorso di Andrea ed Elisa Littari per la realizzazione di un caseificio

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha accolto il ricorso di Andrea ed Elisa Littardi, contro il Comune di Pigna, in relazione alla variante richiesta nel 2009 mentre la zona era classificata dal piano regolatore come ‘ambito agricolo di presidio’, dove erano ammesse stalle e locali per il ricovero e l'allevamento degli animali.

Il progetto presentato dai due prevedeva la realizzazione di una stalla costituita da tre corpi di fabbrica affiancati con accanto un caseificio. Il procedimento ha conosciuto una lunga istruttoria, che aveva portato ad una determinazione favorevole all’accoglimento della domanda ma era poi stata negata la possibilità di ammettere l’attività stessa di allevamento del bestiame nell’area.

Erano da ciò derivati due distinti giudizi che il tribunale amministrativo ha riunito, dichiarando in parte improcedibili le domande proposte in giudizio, e per altra parte accogliendole. La pronuncia risulta essere stata appellata avanti al consiglio di Stato, ma non è provato che il giudice di appello abbia sospeso l’esecuzione della pronuncia.

Entro novanta giorni il comune di Pigna dovrà quindi consentire ai due di realizzare la stalla.