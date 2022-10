Grave atto vandalico ai danni della spiaggia protetta tra Camporosso e Ventimiglia (foto)

Corde tagliate e portate via e rubato un palo della recinzione lungo due metri e mezzo, nonostante fosse conficcato profondamente nel terreno. È quanto denunciano le associazioni Conchiglia Blu e Oasi del Nervia dopo aver scoperto i danni provocati alla spiaggia protetta tra Camporosso e Ventimiglia.

“Le corde sono state tagliate in numerosi punti, da entrambi i lati della foce, e portate via – spiega Giuseppe Palmero (Conchiglia Blu) -. I delinquenti hanno rubato anche un palo della recinzione lungo due metri e mezzo, conficcato profondamente nel terreno, e il cartello dal lato Ventimiglia (donato solo quest’estate dalla nostra associazione). Non è la prima volta, i volontari dell’Oasi hanno trascorso l’estate a sistemare tagli, manomissioni e danneggiamenti reiterati: questa volta però il danno è davvero irreparabile. Occorre sostituire parte delle recinzioni, ma soprattutto contrastare questi incivili sciagurati. È evidente che si tratti di un attacco doloso ai danni dell’Oasi protetta e della biodiversità locale”.

“Noi siamo sempre stati inclini al dialogo – aggiunge Andrea Floris (Oasi del Nervia) -. Spendiamo un sacco del nostro tempo a spiegare a tutti coloro che vogliono entrare nell'area protetta il perché dei divieti e le straordinarie peculiaritá di quest'area protetta. Evidentemente con alcuni soggetti il dialogo non è una strategia efficace. Questo non smorzerà di certo il nostro entusiasmo, al contrario faremo tutto il possibile per collaborare con l’amministrazione di Camporosso e il Commissario Straordinario di Ventimiglia per individuare una soluzione duratura. Condanniamo con decisione questi atti vandalici, perpetrati da individui egoisti, meschini, ignoranti e vigliacchi”.