Taggia: addio a Eliana Crema, giovedì al cimitero le esequie della 53enne

Giovedì, alle 10, presso il cimitero di Taggia si terranno le esequie di Eliana Andreina Crema. La 53enne piemontese è morta insieme al suo cane nell'incendio del suo camper, venerdì scorso presso il parcheggio di Area24. La carcassa del mezzo è ancora sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria anche se dalle indagini dei carabinieri e dai rilievi effettuati dai vigili del fuoco è stato appurato come si sia trattato di un rogo per cause accidentali.



Più difficile invece determinare l'esatta origine del violento incendio che in pochi minuti si è propagato dalla parte posteriore dell'abitacolo avvolgendo tutto il mezzo senza lasciare scampo alla donna disabile. Nel pomeriggio, una squadra di Amaie Energia ha proceduto a sistemare la zona intorno ai resti del camper, mentre nei prossimi giorni dovrebbe essere completamente rimosso tutto ciò che resta del veicolo.

Eliana Crema ha lasciato un vuoto nei molti che l'hanno conosciuta. In questi anni la donna viveva per strada a bordo del suo mezzo, tra le difficoltà economiche e quelle legate al suo stato di salute che da ultimo le avevano impedito di camminare. Era una persona amata. In queste ore non sono mancate le attestazioni di cordoglio sia sui social che fisicamente sul luogo dell'incendio dove sono comparse alcune rose e una lettera. Le spese per le esequie sono state sostenute dal Comune di Taggia.