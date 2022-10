Sanremo: rimorchi usati come discarica e il costo per tutta la comunità, Tonegutti "Comportamento aberrante"

A Sanremo, la rimozione e demolizione dei rimorchi abbandonati usati come discarica costerà 12mila euro. Soldi dei cittadini e la cifra è destinata a salire se si considerassero anche i costi per lo smaltimento di tutta la spazzatura indifferenziata stipata nei quattro container.

"Non entrando nel merito del fallimento - commenta l'assessore all'ambiente del Comune di Sanremo, Sara Tonegutti - ritengo oltremodo vergognoso il comportamento avuto da chi ha usato i rimorchi per nascondere dei rifiuti. Non un episodio isolato visto che la spazzatura occupa tutto l'interno di questi mezzi e avrà un costo smaltirla oltre a quello per la distruzione dei rimorchi al di là di questo, come ufficio ambiente abbiamo seguito a lungo questa pratica e oggi, anche se sono passati tanti anni, mi piace guardare soprattutto al risultato ottenuto, eliminando una grave situazione di degrado".

Quella dei rimorchi abbandonati in via Frantoi Canai è una problematica che va avanti da anni e anni, a causa del fallimento della ditta proprietaria. Oltre al danno anche la beffa, perchè qualcuno nel corso del tempo, ha forzato i portelloni dei container e ha iniziato ad accumulare dentro, sacchi su sacchi di spazzatura e suppellettili di ogni tipo. Il fallimento ha portato ad un allungamento sui tempi di intervento della polizia municipale e non ha permesso al Comune di poter recuperare nessuna somma per coprire anche solo parzialmente i costi di smaltimento dei mezzi.

I rimorchi prima di essere demoliti vengono svuotati e il contenuto andrà in discarica, con un suo ulteriore costo. L'intera operazione sarà completata entro alcune settimane. "È davvero aberrante - aggiunge l'assessore Tonegutti - pensare che ci sia stato qualcuno che ha pensato di caricarsi la spazzatura in auto e anziché andarla a lasciare in uno dei punti di raccolta a pochi metri di distanza dai rimorchi, abbia preferito ricorrere a questa soluzione incivile. La rimozione nei prossimi giorni anche degli ultimi due rimorchi metterà la parola fine su uno spettacolo indecoroso che da troppi anni colpiva Valle Armea. Quanto successo è 'eccezionale' per fortuna però in questa zona registriamo regolari abbandoni di spazzatura. La nostra intenzione è di presidiare l'area impiegando le fototrappole e fare controlli mirati con l'ispettore ambientale e i Ranger".