Imperia: deltaplanista sbaglia atterraggio e finisce nella scarpata sotto il comune, indenne se ne va prima dei soccorsi (Foto)

Sbaglia atterraggio e fa scatenare la mobilitazione dei soccorsi ma, alla fine, recupera tutto e se va via. Si tratta di un deltaplanista che, nel pomeriggio di oggi poco prima delle 18, ha terminato il suo volo poco sotto il Comune di Imperia.

Alcuni passanti hanno dato l’allarme, presumendo che potesse essersi ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale medico del 118 insieme a un’ambulanza della Croce d'Oro.

Pochi minuti dopo i soccorritori, non trovando nessuno, sono andati via. Si presume che il deltaplanista, che probabilmente sarebbe dovuto atterrare al parco urbano o nelle zone attigue alla piazzola per gli elicotteri, abbia recuperato la sua ‘vela’ e sia andato via.