Imperia: tre appuntamenti del movimento 'Pro Sanctitate' per avvicinarsi alla festa di Ognissanti

Una immersione nella vita di tre testimoni, quella che il Movimento Pro Sanctitate proporrà nel mese di ottobre (19 e 26) e il 9 novembre alla Chiesa di Cristo Re a Imperia. Si tratta di appuntamenti per prepararsi a vivere la festa di tutti i santi con la veglia del 31 ottobre alle 21, che sarà presieduta dal Vescovo, Mons. Guglielmo Borghetti.

Mercoledì si apre la serie di incontri gli spunti narrativi tratti dalla vita di Don mauro Vezzi, viceparroco della Parrocchia di Cristo Re, figura amata e stimata da moltissimi che lo ricordano con affetto. Il 26 è la volta di Luca Attanasio, ambasciatore ucciso in Congo durante un attacco ad un convoglio del Programma Alimentare Mondiale dell'ONU.

Il 9 novembre le serate si concludono con Suor Francesca Rubatto, proclamata santa nel febbraio 2020 in seguito alla guarigione miracolosa di una giovane nell'anno 2000 in Uruguay. “Figure – evidenzia il movimento - che ci aiuteranno a concretizzare nella nostra quotidianità come la santità possa contagiare il mondo, verranno presentate da don Giampiero Serrato, don Paolo Pozzoli e don Fabio Bonifazio”.