Bordighera: allestimento e gestione del Mercatino di Natale, pubblicato l'avviso

Il Comune di Bordighera ha pubblicato l’avviso pubblico per l’allestimento e la gestione del Mercatino di Natale, in programma in piazza Eroi della Libertà (lato levante) da martedì 20 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023. Tra i requisiti, un numero di stand compreso tra 15 e 20, addobbati a tema e dedicati alla vendita di oggettistica e di prodotti alimentari ed enogastronomici regionali e tipici della festività, e la definizione di un calendario di spettacoli e intrattenimenti per animare la manifestazione nel corso di tutto il suo svolgimento.

"Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del 24 ottobre 2022; la documentazione è disponibile all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Bordighera a questo LINK" - ricordano dal Comune.