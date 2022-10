Sanremo: un gazebo della Protezione Civile per informare i cittadini sulle possibili allerte (Foto)

E’ stato allestito oggi pomeriggio, nella zona del ‘Rigolè’ di fronte al cinema Centrale di Sanremo, un banchetto della Protezione Civile matuziana, per informare i cittadini in caso di forti piogge e di allerte.

E’ stato distribuito del materiale informativo nell’ambito della ‘Settimana della Protezione Civile’, per spiegare come comportarsi in caso di allerta e di forti precipitazioni.

Nell’ambito della campagna ‘Io non rischio’ sono stati consegnati 500 depliant in cui vengono descritte le diverse allerte di vario colore, in particolare sull’esperienza dell’ultima alluvione delle Marche.

Nel corso del pomeriggio ha fatto visita al gazebo anche il Sindaco Alberto Biancheri.