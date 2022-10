Sanremo: clochard sulle panchine di corso Garibaldi, in attesa dei fogli di via interviene la Polizia Locale (foto)

La presenza di clochard sulle panchine di corso Garibaldi è ormai una costante nelle dinamiche cittadine sanremesi. Ogni giorno sono presenze fisse in evidente contrasto con il resto della via che, tra negozi e uffici, manda avanti quella quotidianità così distante da quella di chi non ha niente e vive per strada.

Una situazione che, però, contribuisce a creare un'immagine di abbandono e degrado poco gradita a chi vive in zona o ha un'attività, motivo per il quale la Polizia Locale tiene sempre sotto controllo i vari flussi e le presenze nella via. Senza dimenticare gli interventi in occasione di situazioni piuttosto tese.

Ieri gli agenti del comando matuziano sono nuovamente intervenuti per identificare alcuni dei clochard presenti nella via a per allontanarli almeno momentaneamente.

Intanto gli uffici stanno predisponendo i fogli di via per chi sarà poi costretto a lasciare la città. Una soluzione che, però, in passato non sempre ha dato i risultati sperati con i senzatetto che dopo un breve periodo hanno fatto subito ritorno in città.