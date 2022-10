Un uomo di 85 anni questa mattina è stato trasportato in elicottero al 'Santa Corona' per le conseguenze di un incidente mentre stava lavorando con la motosega.

Pare che l'anziano si sia provocato l'amputazione di alcune dita, motivo per il quale il personale del 118 ha optato per il trasferimento urgente in elicottero all'ospedale di Pietra Ligure dove è arrivato in codice 'giallo'.