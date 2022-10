Sanremo: la Sala degli Specchi del Comune ha ospitato il convegno dall’Associazione Italiana Dislessia (foto)

Venerdì si è svolto presso la Sala degli Specchi del Comune di Sanremo il convegno organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia AID sezione di Imperia, in occasione della European Dislexia Week. Il tema della giornata verteva sulle nuove linee guida in materia di DSA e sulle indicazioni cliniche e pratiche per una didattica sempre più inclusiva.

Grande partecipazione di tecnici, operatori del settore, insegnanti e famiglie riuniti a favore di una scuola che sappia andare oltre le etichette e prendersi cura dell’identità di ogni studente, infondendo loro motivazione, benessere, fiducia e sostenendo l’autostima e l’auto efficacia come basi sicure per diventare protagonisti attivi del processo di apprendimento.

Il convegno ha promosso un confronto e una riflessione tra tutte le realtà educative certe che soltanto mettendo in circolo i saperi e sostenendo vicendevolmente la rete sociale e relazionale sia possibile costruire il futuro nel segno della consapevolezza e della responsabilità civica.

“Si ringraziano i Club Lions del Distretto 108 Ia3 per il Patrocinio, il Sanremo Host, il Sanremo Matutia, l’Arma di Taggia e il Riva ligure e Golfo delle torri per aver patrocinato e sostenuto questa iniziativa di grande rilevanza sociale - dichiarano gli organizzatori - grazie anche alla Cooperativa Jobel per il suo supporto e per la sua capacità di avere un occhio clinico esperto sul sociale. Grazie a tutti i relatori che hanno arricchito la giornata con spunti e informazioni scientifiche preziose. Solo dando a ciascuno ciò di cui ha bisogno si potrà realizzare la vera scuola democratica e AID è sempre con voi, presente sul territorio, nella provincia di Imperia, nella figura della dott.ssa Roberta Rota recentemente nominata presidente di sezione, per farsi portavoce di un benessere scolastico a 360 gradi”.