‘Accademia dei genitori e degli insegnanti’, un incontro a cura dello lo sportello di ascolto Noi4You con la collaborazione del Comune di Camporosso

Ritorna a grande richiesta l’Accademia dell’arte di educare condotta da sempre dalle psicologhe psicoterapeute del centro di ascolto NOI4You, con il grande contributo del Comune di Camporosso che dona gli spazi per l’incontro e per intrattenere i bambini nel baby Parking.

Il ciclo dei 3 incontri, inizierà mercoledì 12 ottobre alle 20.30 con la dr.ssa Patrizia Sciolla, dal titolo 'Come trasmettere l’Autostima ai nostri figli ed ai nostri alunni'.

"L’Accademia è rivolta particolarmente - si spiega nel comunicato - a genitori ed insegnanti ma in realtà può essere un ottimo spunto per riflettere su come l’educazione che abbiamo ricevuto possa influenzarci! Specie in epoca di pandemia ci occupiamo della salute fisica ma ci preoccupiamo altrettanto su come favorire la crescita psicologica e l’equilibrio mentale dei ragazzi?

Molti dei disturbi infatti avvengono in età molto giovanile (depressione, abbandono scolastico, ansia, anoressia) a volte anche prima dei 13 anni! Prevenire vuol dire potenziare i sistemi di difesa e tutela del benessere psichico…

Vi aspettiamo per ragionare insieme sui possibili fattori che possono aumentare l’autostima, l’autonomia e la responsabilità, per promuovere e rafforzare il loro benessere psicologico. Vi aspettiamo numerosi dunque perché sui giovani noi crediamo!".

Ricordiamo il numero di telefono dell’Associazione N4Y con reperibilità continua: 334 9999304.