Frana a Soldano, camion rimane incastrato. Il sindaco Cassini: "A breve intervento di ripristino da parte della Provincia" (Foto)

Una frana a Soldano crea disagi lungo la strada provinciale che conduce a Perinaldo. Un camion, questa mattina, è infatti rimasto incastrato in quel punto e per potersi ‘liberare’ ha impiegato un po’ di tempo bloccando così la viabilità.

Un ulteriore disagio creato dallo smottamento verificatosi quasi due anni fa a causa delle insistenti piogge che si erano abbattute sul territorio. “La frana si trova nei pressi del campo sportivo e interessa la strada provinciale. Sono due anni quasi che grava lì e non si riesce a sbloccare la situazione perché c’è un contezioso tra i privati e la Provincia di Imperia” - dice il sindaco di Soldano Isio Cassini - “In questo momento, dalle ultime notizie che ho, pare che si sia sbloccata la situazione. La Provincia dovrebbe intervenire a breve con un lavoro di ripristino per togliere la frana e il semaforo”.

La zona del piccolo Comune della val Verbone interessata dalla frana potrà perciò finalmente tornare alla normalità: “La settimana scorsa sono venuti già i tecnici, abbiamo parlato e mi hanno detto che la frana verrà tolta posizionando delle reti con dei tiranti e così finalmente si potrà togliere anche il semaforo” - fa sapere il primo cittadino - “Però noi, come Comune, siamo al di fuori di tutta questa situazione ma la stiamo subendo da due anni. Ho protestato con tutti, Provincia in testa, ma fino ad ora non si era sbloccato niente, finalmente sembra che la cosa vada a buon fine”.