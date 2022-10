Ventimiglia: proposta di un comitato a sostegno del Commissario Prefettizio, il parere di IV e Azione

Intervengono anche le sezioni locali di ‘Italia Viva’ e ‘Azione’, in relazione alla proposta di un comitato di sostegno all'opera del Commissario Prefettizio di Ventimiglia.

I due partiti non le mandano a dire, in particolare al segretario provincia di Fratelli d’Italia: “Volendo cavarcela con una battuta facile verrebbe da dire che Cravero, parlando di tecnico da lasciar lavorare in autonomia, sembra ispirarsi al podestà di antica memoria. Il problema è che pure il Pd non sembra discostarsi molto da tale visione. Quindi facciamo nostra la provocazione di Mauro Merlenghi: è inutile la presenza dei partiti?”

“Il commissariamento pre-elettorale di un comune – proseguono Marco Caudano e Duccio Guidi - non equivale ad uno stato di coma politico, la città ha comunque esigenze che la sola ordinaria amministrazione non può pensare di congelare. Ben venga dunque un luogo di incontro e confronto che permetta di condurre la città al voto nelle migliori condizioni possibili con progetti utili, se non essenziali, come la passerella, già in cantiere. Nessuno scandalo dunque, la democrazia continua ad essere funzionante anche nei momenti di crisi”.