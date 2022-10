Taggia: chiusura del campo Ezio Sclavi, il sindaco Conio "Difficoltà non ascrivibili al Comune"

"Le difficoltà emerse sul campo Ezio Sclavi, ci tengo a ribadirlo, non sono da ascriversi al Comune, è ora nostra responsabilità farci carico del problema".

Il sindaco di Taggia, Mario Conio ha voluto fare chiarezza sulla questione dell'impianto sportivo chiuso il 30 settembre. C'è una cronistoria che ha portato alla decisione dell’Amministrazione e che trae origine da quanto accaduto negli anni scorsi.

Dal fallimento dell’Argentina calcio accaduto nel 2018, sono nate varie Società sportive che hanno cercato di prenderne il testimone. L’Atletico Argentina, l’Argentina Football Club e nel 2022 la Argentina Arma calcio Ssd. Tutte hanno richiesto di poter svolgere la loro attività sul campo Sclavi. Nel 2018 l’Amministrazione Conio affida la struttura alla Società Atletico Argentina, con il vincolo di assumersi ogni onere necessario alla manutenzione.

Tale situazione, tra alti e bassi, ci porta ai mesi scorsi, quando il Comune riceve la richiesta di utilizzo del campo da parte delle società sopra citate (fatta eccezione per l’Argentina football club, nel frattempo non più attiva) e della ASD Taggia. Ne seguono incontri per definire le modalità reciproche di utilizzo e l’Amministrazione, preso atto che l’unica Società del territorio con settore giovanile attivo era l’Asd Taggia, decide di affidarne a loro la custodia del campo, condizionandone però l’uso alla possibilità di utilizzo a tutte le società richiedenti.

Nel corso delle diverse gestioni, il Comune ha dato il campo a titolo gratuito, chiedendo in cambio le attività di manutenzione e il pagamento degli allacci per le utenze. Si arriva quindi al 1° settembre, la giunta affida la custodia del campo al Taggia per un anno. Nel frattempo a mezzo stampa, l’Argentina Arma calcio Ssd, più volte lamenta le cattive condizioni del manto erboso e il fatto che le utenze luce e gas fossero staccate.

Il Comune, preso atto delle segnalazioni, avvia una attività di verifica. Arriviamo al 28 settembre, quando l’Asd Taggia declina a mezzo Pec, la proposta di affidamento, ravvisando che la consegna non era stata possibile a causa del protrarsi delle verifiche sugli impianti.

"Di fronte alle problematiche emerse pubblicamente non abbiamo potuto fare altro che fermare tutto. - dice Conio - Non è mai bello interrompere lo sport ma qui non si poteva fare diversamente. E' stata fatta una scelta di responsabilità: preso atto delle problematiche espresse dalle Società, abbiamo chiuso la struttura per fare i lavori più urgenti di messa in sicurezza ed adeguamento".