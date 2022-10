Ruba un autobus dalla stazione della Riviera Traporti in piazza Colombo a Sanremo: 50enne condannato

E’ stato condannato questa mattina, dal giudice monocratico di Imperia Eleonore Billeri, il 50enne (G.B.) che, il 24 agosto scorso ha rubato a Sanremo un autobus della Riviera Trasporti.

L’uomo è stato condannato, all’esito del giudizio abbreviato, a 2 anni e 4 mesi di carcere e al pagamento di una multa di 440 euro. Per l’imputato il Pm Tiziana Berlinguer aveva richiesto la pena di 2 anni e 4 mesi è una multa da 400 euro. L’imputato è stato quindi riconosciuto colpevole dei reati di furto aggravato, interruzione di pubblico servizio e della ricettazione di un telefono cellulare.

Il fatto è avvenuto in piazza Colombo nella città dei fiori. Il 50enne, che stamani in aula ha dichiarato di essere stato ubriaco e sotto l’effetto di droga, quel pomeriggio ha rubato il bus ma successivamente è stato bloccato in via Roma da alcuni dipendenti della Rt.

Successivamente è giunta anche la Polizia che lo ha subito bloccato e condotto in commissariato. L’uomo è stato trovato in possesso anche di un telefonino risultato poi rubato. All’esito della direttissima il giudice ha disposto il carcere, misura questa che è stata confermata stamani.