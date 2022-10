I cinque segreti per trovare nuovi clienti

Molte aziende, soprattutto adesso che escono dal duro periodo del Covid, desiderano crescere, espandersi e veder crescere il proprio fatturato. Ci possono essere almeno 5 segreti per trovare clienti che un imprenditore dovrebbe prendere in considerazione per far aumentare il proprio giro d'affari.

Conoscere il nostro prospect

Per prima cosa bisognerebbe conoscere il proprio prospect, e molti imprenditori in verità non sanno nemmeno cosa sia. Conoscere i nostri acquirenti ideali è un primo passo fondamentale: dobbiamo definirne dati come la fascia d'età, il sesso, gli interessi, la posizione lavorativa, l’area geografica di residenza e così via. In questo modo, conosceremo con esattezza il target da colpire. E' importante infatti far sapere ai nostri agenti di commercio non solo che vogliamo espanderci ma anche con esattezza verso dove, individuando un prospect di riferimento. Per esempio, potremmo decidere di espanderci verso un target di “over sessanta di sesso maschile nella provincia di Imperia appassionati di modellismo”.

Distinguersi dalla massa

Secondo aspetto fondamentale per trovare nuovi clienti è distinguerci dal resto, adottando delle strategie per differenziarsi dalla concorrenza. Come spiega questo articolo sul mercato esistono infatti migliaia di aziende tutte uguali: agenzie che vendono mandati di energia con le stesse offerte, società che vendono auto che commercializzano contratti di noleggio identici, distributori alimentari sparsi sul territorio coi soliti prodotti. Ciò che conta è far percepire al nostro cliente potenziale una diversità anche apparente rispetto ai nostri competitor.

Affidiamoci all'agente di commercio

Terzo “segreto” per trovare nuovi clienti potrebbe essere quello di affidarci alla figura dell'agente di commercio. Nell’era di internet, in Italia, solo il 5% delle transazioni vengono concluse online. Per quanto sia importante avere una strategia digitale, la ricerca di agenti dovrebbe diventare il nostro primo obiettivo per cercare nuovi clienti. Affidarsi ad agenzie specializzate può rendere più spedita e agevole questa fase e permetterci di velocizzare il nostro progetto di espansione.

E se assumessimo un recruiter?

Avete pensato mai alla figura del recruiter? Anche questo è un aspetto da tenere in considerazione se vogliamo fare aumentare il fatturato della nostra azienda. Pensare di partire con la ricerca venditori e di affidare questo compito a una segretaria o a uno stagista rischia di tradursi in un errore madornale. Per questo motivo, integrare la figura di un recruiter è fondamentale per trovare le persone da assumere migliori per noi. Infatti, o si dispone di una risorsa che si occupa dell'aspetto legato alle risorse umane con piena padronanza del ruolo oppure dovremmo assumere una figura in grado di occuparsi di questa fase del processo con competenza, così potremmo dedicarci ad altre attività che richiedono necessariamente la nostra presenza.

Non dimentichiamo la formazione

Infine dobbiamo considerare l'aspetto della formazione. È importante curarsi di seguire il venditore durante i primi appuntamenti, spiegargli a fondo i prodotti dell'azienda, aver definito insieme uno script di vendita. In questo modo, saremo sicuri che la risorsa possa adottare la giusta strategia che si converta in un aumento di fatturato.