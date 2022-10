Giro di stupefacenti nel carcere di Sanremo: sequestrata droga portata dai parenti in visita

Gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno rinvenuto all'interno del carcere di Sanremo della sostanza stupefacente occultata da un parente di un detenuto nella sala colloqui, mentre il giorno successivo è stato trovato un telefono cellulare.

In totale sono cinque i telefoni trovati all'interno delle celle

“Va ricordato che chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o dispositivo idoneo alla comunicazione è punito sensi dell'Art. 391 ter del codice penale - afferma Vincenzo Tristano, vicesegretario regionale Sappe - lo stesso articolo si applica anche al detenuto che indebitamente riceve e utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo alla comunicazione. L'introduzione dell'articolo è in vigore da ottobre 2020 e la norma prevede una pena da 1 a 4 anni di reclusione eppure questo fenomeno, pur essendo penalmente rilevante, è in netta crescita in tutta Italia ed è evidente che l'utilizzo nella maggior parte dei casi non è per parlare con i propri familiari ma per altri tipi di comunicazione”.