Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 28 settembre a domenica 2 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE



SANREMO

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

VENTIMIGLIA



17.15-19.00. Incontro dal titolo ‘Antico Mediterraneo’: saluti istituzionali + presentazione del volume ‘Il teatro romano di Albintimilium – Restauri e ricerche (2011-2017)’ di Luigi Gambaro + Presentazione dello spettacolo ‘Concerto mediterraneo’ a cura di Sergio Maifredi + alle 19, Concerto mediterraneo: Canzoni, ballate e serenate del Mediterraneo con Mario Incudine, voce e chitarra e Antonio Vasta, tastiere, ­armonica e organetto. Antiquarium in Corso Genova 134

BORDIGHERA

16.00-19.30. ‘L’azzurro di Dorel’: mostra dell’artista Amerigo Dorel. Ex Chiesa Anglicana, fino al 2 ottobre (dal lunedì al venerdì 16/19.30, sabato e domenica 10.30/13-16/19.30), ingresso gratuito, info +39 0184262882



ENTROTERRA

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA

14.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.30. 31esimo ‘Monaco Yacht Show’: leader mondiale dei saloni di grandi imbarcazioni da diporto che ospita le maggiori compagnie di yachting di lusso oltre a superyachts e megayachts. Port Hercule, fino al 1 ottobre (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE

SANREMO



9.30-12.30. Videosorveglianza urbana Integrata: convegno sulle città digitali sicure alla prova dell'incessante sviluppo tecnologico tra corretto bilanciamento delle esigenze di prevenzione dei reati e protezione concreta dei dati personali. Modera Stefano Manzelli, coordinatore del gruppo di ricerca sicurezzaurbanantegrata.it. Teatro del Casinò, Corso degli Inglesi 13, info e iscrizioni 0543 973037

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



21.00. Per la Rassegna ‘Musica nelle Chiese’, concerto dell’orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Massimiliano Caldi con Vadim Tchijik (violino). In programma musiche di Mozart e Haydn. Basilica Concattedrale San Siro, ingresso libero

VENTIMIGLIA



16.00-18.00. ‘Lo sviluppo di un’Economia blu sostenibile - Principato di Monaco e Liguria stesso bacino marittimo’: convegno con la partecipazione di importanti relatori italiani e monegaschi, organizzato da 98000 Monaco Green Vision e Sportello Italia. Forte dell’Annunziata (il programma)

VALLECROSIA

21.00. Presentazione Laboratorio teatrale per Adulti: incontro di prova gratuito aperto al pubblico tenuto dall’attrice e doppiatrice professionista Silvia Villa. Sala polivalente del comune, via C.Colombo, info 347 5446651

BORDIGHERA

16.00-19.30. ‘L’azzurro di Dorel’: mostra dell’artista Amerigo Dorel. Ex Chiesa Anglicana, fino al 2 ottobre (dal lunedì al venerdì 16/19.30, sabato e domenica 10.30/13-16/19.30), ingresso gratuito, info +39 0184262882



TAGGIA ARMA

21.00-23.00. Corso di Primo Soccorso gratuito organizzato dalla Croce Verde Arma Taggia presso la sede centrale della pubblica assistenza, in via Aurelia Ponente 48 (martedì e giovedì sino al 25 ottobre 2022), info 0184 43432

DIANO MARINA



11.00. Windfestival 2022 - International Action Sport Event’ (11ª edizione): il più grande expo in Italia di windsurf, surf, kitesurf, sup a cura di TF7 Open Sport Asd. In programma: expo, gare, esibizioni, musica, dj, feste, concerti, scuola, fitness, bikini contest, la WindRun e tanto altro ancora. Bagni Delfino, Passeggiata a mare, Centro cittadino (isola pedonale), fino al 2 ottobre (più info)



ENTROTERRA

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA

14.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

FRANCIA

MONACO



10.00-18.30. 31esimo ‘Monaco Yacht Show’: leader mondiale dei saloni di grandi imbarcazioni da diporto che ospita le maggiori compagnie di yachting di lusso oltre a superyachts e megayachts. Port Hercule, fino al 1 ottobre (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





VENERDI’ 30 SETTEMBRE



SANREMO



10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



10.30. Visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (tutti e venerdì e sabato di settembre)



17.00. Per i ‘Café Philo’, incontro con il Dr. Julien Simonpieri che parlerà della Francia nel mondo sul tema ‘I Dipartimenti e le collettività d’oltre mare’. Bar L&G in Piazza Borea d’Olmo

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi

17.30. Per l’ultimo appuntamento 2022 della rassegna letteraria ‘Raccontiamo lib(e)ri’a cura delle Associazioni ApertaMente Imperia e Famiglie Arcobaleno, presentazione libro ‘Io torno di notte - Lettere tra l'Italia e il Perù dal 1914 al 1947’ con Mario Ferrando e Mauro Bico. Biblioteca Civica, ingresso libero, info 349 4735325



21.00. Per la prevenzione del mal di schiena, incontro dal titolo ‘Mal di schiena: un problema di salute pubblica’ promosso dalla ACLI di Imperia. Relatore il Dott. Alessandro Sciandini, esperto di rieducazione posturale ed ergonomia del lavoro, ideatore del metodo A.B.C. e della Naturopostura. Sede provinciale ACLI in Via Don Abbo 24, partecipazione libera

VENTIMIGLIA

10.00-24.00. ‘Hanbury Wine & More’: evento a cura dell'Associazione Vermiglia Viva. Via Aprosio, Via Ruffini, Via Hanbury, fino al 2 ottobre

BORDIGHERA



16.00-19.30. ‘L’azzurro di Dorel’: mostra dell’artista Amerigo Dorel. Ex Chiesa Anglicana, fino al 2 ottobre (dal lunedì al venerdì 16/19.30, sabato e domenica 10.30/13-16/19.30), ingresso gratuito, info +39 0184262882



21.00. Per la Rassegna ‘Musica nelle Chiese’, concerto dell’orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Massimiliano Caldi con Vadim Tchijik (violino). In programma musiche di Mozart e Haydn. Chiesa di Terrasanta, ingresso libero

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)



DIANO MARINA



9.00. Windfestival 2022 - International Action Sport Event’ (11ª edizione): il più grande expo in Italia di windsurf, surf, kitesurf, sup a cura di TF7 Open Sport Asd. In programma: expo, gare, esibizioni, musica, dj, feste, concerti, scuola, fitness, bikini contest, la WindRun e tanto altro ancora. Bagni Delfino, Passeggiata a mare, Centro cittadino (isola pedonale), fino al 2 ottobre (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

18.00. ‘OktoBEERfest’: apertura stand gastronomici e dj set a cura di El Coach & Mr Pink. Alle 21, musica dal vivo con La Premiata Banda. Piazza Torre Santa Maria, fino al 2 ottobre

CERVO

17.30. Presentazione del libro ‘Un respiro oltre l’Everest’ di Lorenzo Gariano e Marino Muratore, con illustrazioni di Paolo Formichi. Castello dei Clavesana, ingresso libero (più info)



ENTROTERRA

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA

14.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

FRANCIA

MONACO



10.00-18.30. 31esimo ‘Monaco Yacht Show’: leader mondiale dei saloni di grandi imbarcazioni da diporto che ospita le maggiori compagnie di yachting di lusso oltre a superyachts e megayachts. Port Hercule, fino al 1 ottobre (più info)



18.00. Serata letteraria incentrata su François-René de Chateaubriand con presentazione a cura del professor Franco Borruto con la partecipazione di S.E. Laurent Stefanini, Ambasciatore di Francia a Monaco e di Hervé Louboutin, Fondatore del Premio Combourg. Maison de France (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)



20.00. Rhapsody – Demoni e Meraviglie: spettacolo di balletto messo in scena dal Nice Mediterranean Ballet con la Nice Philharmonic Orchestra. Opera Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)



SABATO 1° OTTOBRE



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



10.30. Visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (tutti e venerdì e sabato di settembre)



17.00. Cerimonia di premiazione del biennale Premio Letterario Lions promosso dal Distretto Lions 108 Ia3 (Piemonte Sud Occidentale e Liguria di Ponente), dedicato quest'anno a Italo Calvino. Teatro dell’Opera del Casinò Municipale, ingresso libero

23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

9.00. ‘La Transizione ecologica e digitale: dalla linearità alla complessità’: convegno promosso dall’associazione ‘Rinascita dall’Entroterra’ presieduta dal professor Ezio Andreta. Auditorium della Camera di Commercio (più info)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

17.00. Cerimonia di premiazione del 1° Premio Boine al Parasio. Sala Conferenze del Monastero di Santa Chiara, lato Logge di Santa Chiara



17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi

VENTIMIGLIA

10.00-24.00. ‘Hanbury Wine & More’: evento a cura dell'Associazione Vermiglia Viva. Via Aprosio, Via Ruffini, Via Hanbury, fino al 2 ottobre

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

10.30-19.30. ‘L’azzurro di Dorel’: mostra dell’artista Amerigo Dorel. Ex Chiesa Anglicana, fino al 2 ottobre (dal lunedì al venerdì 16/19.30, sabato e domenica 10.30/13-16/19.30), ingresso gratuito, info +39 0184262882

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato), info 331 1813155

17.30. Per la 38esima edizione della Sanremo Volley Cup Memorial Dado Tessitore, sfida tra due formazioni di A1 femminile: Reale Mutua Fenera Chieri e Racing Club Cannes. palestra Isnart, ingresso libero

DIANO MARINA



9.00. Windfestival 2022 - International Action Sport Event’ (11ª edizione): il più grande expo in Italia di windsurf, surf, kitesurf, sup a cura di TF7 Open Sport Asd. In programma: expo, gare, esibizioni, musica, dj, feste, concerti, scuola, fitness, bikini contest, la WindRun e tanto altro ancora. Bagni Delfino, Passeggiata a mare, Centro cittadino (isola pedonale), fino al 2 ottobre (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE

18.00. ‘OktoBEERfest’: apertura stand gastronomici e dj set a cura di El Coach & Mr Pink. Alle 21, musica dal vivo con ‘Rock and roll boys’. Piazza Torre Santa Maria, fino al 2 ottobre

CERVO



10.00-19.00. Settimana del canto a Cervo: sotto la guida della direttrice artistica M° Franziska Welti l’Oratorio di Santa Caterina ospita un gruppo cantanti, in arrivo da Svizzera e Germania, per un workshop intensivo dedicato al canto corale. Prove aperte al pubblico tutti i giorni negli orari: 10/13-18/19 (più info)



ENTROTERRA

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA



10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. Ultimo giorno del 31esimo ‘Monaco Yacht Show’: leader mondiale dei saloni di grandi imbarcazioni da diporto che ospita le maggiori compagnie di yachting di lusso oltre a superyachts e megayachts. Port Hercule (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)



20.00. Rhapsody – Demoni e Meraviglie: spettacolo di balletto messo in scena dal Nice Mediterranean Ballet con la Nice Philharmonic Orchestra. Opera Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)

DOMENICA 2 OTTOBRE



SANREMO

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (ultimo giorno della 2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, info 0184 667601

11.00 & 17.15. Per i festeggiamenti patronali, Santa Messa in onore del Santo patrono alla Bauma di San Romolo + alle ore 17.15, processione della Madonna del Rosario, compatrona della città di Sanremo alla concattedrale di San Siro

16.30. Visita guidata a cura del Prof. Vittorio Lanteri Laura al Convento delle Suore Francescane Missionarie in Via Val del Ponte 35

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi

VENTIMIGLIA

9.30. Per le Passeggiate tra Storia e Natura, escursione didattica a cura del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ da La Brigue con sentiero a Tende via Col de Boselia, che comprende anche la visita al Musée des Merveilles di Tende e il ritorno a La Brigue, con la Ferrovia delle Meraviglie e la visita alla Maison du Patrimoine. Ritrovo al parcheggio auto di Briga Marittima (La Brigue), info 0184 351181 (più info)



10.00-24.00. ‘Hanbury Wine & More’: evento a cura dell'Associazione Vermiglia Viva. Via Aprosio, Via Ruffini, Via Hanbury

16.00. ‘DCA (Disturbi Comportamento Alimentare) APS… un anno dopo’: convegno con relazione svolta dall’associazione. Partecipano ospiti di eccezione. Modera Tiziana Panetta. Forte dell’Annunziata, info 334 2538723

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

10.30. ‘Bordighera Dog Show’: terza edizione della mostra canina amatoriale dedicata a tutti i cani, meticci e di razza con premi per tutti. Giardini Lowe (più info)

10.30-19.30. ‘L’azzurro di Dorel’: ultimo giorno della mostra dell’artista Amerigo Dorel. Ex Chiesa Anglicana (h 10.30/13-16/19.30), ingresso gratuito, info +39 0184262882

TAGGIA



14.30-19.00. Festa della Castagna (19ª edizione): caldarroste a volontà, servizio bar e intrattenimento musicale con il DJ Dave Cox + intrattenimento per i bambini con un’area gonfiabili a ingresso gratuito (h 10.30/12.30-14.30/19). Ex mercato coperto a Taggia

21.00. Primo incontro del 7° Corso di primo livello per diventare Assaggiatori di Vino (a cura di ONAV Imperia). Enoteca Terre del Moscatello, via Cardinal Gastaldi 15, info 339 5288094 (più info)

RIVA LIGURE & SANTO STEFANO AL MARE

14.00-17.00. ‘Villaregia Air Show’: esibizione delle Frecce Tricolori su Riva Ligure e Santo Stefano al Mare. Possibilità di posizionarsi sul lungomare di 4 km

DIANO MARINA



8.00-20.00. Diano Colleziona: mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato la prima domenica di ogni mese. Centro cittadino (Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà)

9.00. Windfestival 2022 - International Action Sport Event’ (ultimo giorno dell’11ª edizione): il più grande expo in Italia di windsurf, surf, kitesurf, sup a cura di TF7 Open Sport Asd. In programma: expo, gare, esibizioni, musica, dj, feste, concerti, scuola, fitness, bikini contest, la Wind Run e tanto altro ancora. Bagni Delfino, Passeggiata a mare, isola pedonale del Centro cittadino (più info)

15.00. 4ª edizione del World Folklore Festival, organizzato da Liguria Travel in collaborazione con The Academy of Applied Studies Belgrade - The College of Tourism Department: sfilata dei gruppi folkloristici nel centro cittadino (h 15) + Esibizione dei gruppi folkloristici a Villa Scarsella (h 16)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

18.00. ‘OktoBEERfest’: apertura stand gastronomici e dj set a cura di El Coach & Mr Pink. Alle 21, musica dal vivo con ‘Black Rain’. Piazza Torre Santa Maria

CERVO

10.00-19.00. Settimana del canto a Cervo: sotto la guida della direttrice artistica M° Franziska Welti l’Oratorio di Santa Caterina ospita un gruppo cantanti, in arrivo da Svizzera e Germania, per un workshop intensivo dedicato al canto corale. Prove aperte al pubblico tutti i giorni negli orari: 10/13-18/19 (più info)



15.00. Festa dei bambini di tutte le età e di tutti i colori all’Asineria di Cervo con incontri, letture e laboratori dedicati all’ambiente (più info)

ENTROTERRA

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CAMPOROSSO

12.00. Festa dei Nonni con degustazione, animazione musicale e alcune sorprese + premiazione del Volontario 2022 Sandro Foretti (definito il cuoco degli ultimi). Evento a cura della Scuola di Pace e della Direzione del mensile dello SPI (Sindacato Pensionati italiani) ‘Libereta’ a sostegno dell’Ospedale di Emergency a Kabul (Afghanistan). Palabigauda, prenotazioni 0184 355800

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

CERIANA

16.00-22.00. Tradizionale mercatino dell'artigianato con prodotti realizzati dagli hobbisti: cucito, bijoux, carta e legno e prodotti del territorio per oggetti unici e personalizzati + concorso fotografico ‘I Colori di Ceriana’. Corso Italia

DOLCEACQUA

10.00. ‘Caccia al tesoro’: caccia ai tesori arancioni del Touring club, un modo divertente per conoscere luoghi, persone e sapori delle piccole località certificate dal TCI. Evento aperto a tutti, previa iscrizione. Partenza da piazza Garibaldi (tutte le info a questo link)

15.00. Passeggiata nel paese incantato di Dolceacqua, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione del vino Rossese doc e prodotti tipici (ogni prima domenica del mese). Ritrovo davanti all’ufficio IAT, info 337 1004228 (più info)

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

15.30. Per la ‘Festa dei Nonni’, spettacolo di burattini ‘Il Principe Ranocchio’, favola dei Fratelli Grimm, con Gabriella Roggero e Metello Faganelli + distribuzione di merenda e zucchero filato (10 euro). Piazza Castello, info e prenotazioni 346 3748586

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA

10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)



VALLEBONA



10.00. ‘Caccia al tesoro’: caccia ai tesori arancioni del Touring club, un modo divertente per conoscere luoghi, persone e sapori delle piccole località certificate dal TCI. Evento aperto a tutti, previa iscrizione. Partenza da piazza XX Settembre (tutte le info a questo link)

FRANCIA

MONACO

18.00. ‘Omaggio a Rachmaninoff’: concerto con Kazuki Yamada (direzione d'orchestra), Evgeny Kissin (pianoforte). In programma: Chostakovitch e Rachmaninoff. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



9.30-18.00. Prima edizione del Festival delle Api: vendita di miele e prodotti dell'alveare con vari laboratori, attività, giochi e conferenze sulle api e sulla loro importanza. Parc Phoenix, Promenade des Anglais 405, ingresso gratuito

10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: ultimo giorno della mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein (più info)



15.00. Rhapsody – Demoni e Meraviglie: spettacolo di balletto messo in scena dal Nice Mediterranean Ballet con la Nice Philharmonic Orchestra. Opera Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)



Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate