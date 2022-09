Tiro con l'arco: buoni risultati per l'Archery Club Ventimiglia domenica al 'Trofeo Città di Imperia'

Si e svolto ieri il ‘Trofeo città di Imperia’ di tiro con l’arco, organizzato dagli Arceri San Camillo, gara sui 18 metri al chiuso.

L’Archery Club Ventimiglia era presente con 9 arcieri che hanno ottenuto buoni risultati. Nell’arco olimpico Sf secondo posto per Beatrice Orrigo e nella stessa specialità Mf, seconda piazza per Antonella Merigone.

Nell’arco olimpico maschile 4° posto per Fabio Pavone e, nel femminile, terzo per Giulia Aloi. Nel Gf quarta Giulia Leber che, insieme a Margherita Maccario e Ludovica Maccario, hanno vinto la gara a squadre. Nell’arco Olimpico primo posto per Leonardo Pavone e nel Compound Massimo Casanova Fuga.

Gli arcieri erano accompagnati dagli istruttori Ido Ferraldeschi e Laura Lorenzi.