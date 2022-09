'Sanremo Music Business': ad ottobre la prima Masterclass che insegna mentalità, strumenti e strategie per un nuovo percorso professionale nella musica

Si terrà a Sanremo nella suggestiva cornice del Teatro Ariston la prima Masterclass nazionale dedicata al business musicale nell’era digitale rivolta a operatori, professionisti del settore ed appassionati che vogliono iniziare un nuovo percorso professionale dietro le quinte dello spettacolo.

L’evento è organizzato da Raffaella Sottile - Fotografa, Content Creator, Blogger, Editore di Soldout Magazine e Community Manager di Instagramers Italia: ha iniziato la sua carriera al fianco di Pepi Morgia, show Designer internazionale ed Ex Direttore artistico del Comune di Sanremo. Da Rosa Revellino, giornalista e linguista musicale (Amorevoli distanze).

Massimo Bonelli, fondatore e direttore di iCompany, direttore artistico e l’organizzatore del Concerto del Primo Maggio di Roma; è ideatore e produttore di programmi Tv come "Tonica" e "Magazzini Musicali" (Rai 2, Rai Radio 2, Rai Play) e organizzatore del Premio Fabrizio De André.

L’evento è patrocinato dal Comune di Sanremo.

"Ma come è possibile affermarsi oggi nel music business? Con il passaggio dell’industria musicale dal modello analogico a quello digitale oggi appare sempre più complicato per tutti i professionisti del settore che operano dietro le quinte. Questo perché la rivoluzione digitale ha completamente modificato le regole del gioco e spesso operatori e professionisti non maneggiano al meglio le nuove dinamiche operative del settore mentre continuano ad inseguire modelli strategici non più adatti ad affrontare nel modo corretto la difficile sfida che si pone davanti a chiunque voglia provare a costruire una carriera musicale di successo nell’era digitale.

Un nuovo metodo di lavoro è quello che propone questa prima Masterclass. Partendo dal nuovo scenario, dalle cause e dagli effetti teorici e pratici della rivoluzione digitale sull’industria musicale attuale, si parlerà di un metodo di lavoro innovativo ed efficace che fa leva anche su alcuni concetti chiave del marketing applicati alla musica.

Una giornata intensa dove verranno illustrate strategie e metodi per affermarsi nell’era digitale e cominciare a muovere i primi passi in modo concreto. Importanti ed accreditati esperti del settore descriveranno le principali skills da acquisire, partendo anche dalla discussione di case history e testimonianze dirette.

L’obiettivo della Masterclass è quello di fornire le conoscenze di base per imparare a misurarsi con un settore che si sta trasformando velocemente ma che può offrire nuove importanti opportunità di crescita artistica e imprenditoriale. Un’occasione unica di formazione diretta che da quest’anno inizia il suo percorso con questa prima edizione 2022. L’evento è gratuito ed possibile iscriversi fino al 12 ottobre 2022 previa disponibilità dei posti accedendo a questo link: www.sanremomusicbusiness.com".

Con la partecipazione di

- Massimo Bonelli - Event manager, produttore, editore (Direttore artistico e organizzatore del Concerto del Primo Maggio di Roma)

- Raffaella Sottile - Fotografa (Content Creator for Music)

- Rosa Revellino - Giornalista, linguista musicale

- Roberto Riva - Manager discografico e docente Luiss Business School (We Do Music Solutions)

- Eufemia Scannapieco - Digital promoter e Social Manager (Yeyè / Social Media For Music)

Il programma a questo link