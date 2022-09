Sanremo: Regione e Comune rendono omaggio all’Hotel Royal per i suoi 150 anni (interviste)

Un secolo e mezzo di storia, una lunga avventura di famiglia nata a Curmayeur e proseguita a Sanremo portando in città l’idea stessa del turismo di lusso.

L’Hotel Royal compie 150 anni e si conferma una delle istituzioni turistiche non solo della città, ma dell’intera regione, baluardo del turismo d’élite a pochi chilometri dalla Costa Azzurra. Aprì nel 1872, lo stesso anno nel quale fu inaugurata la ferrovia, sbocco verso il mare per il Nord Italia e per l’intero Nord Europa. Collegamento con la Russia che ha amato sin dal primo giorno il prestigioso albergo matuziano e la città che orgogliosamente lo ospita.

Il ‘papà’ del Royal fu Lorenzo Bertolini, imprenditore valdostano proprietario del ‘Royal’ di Curmayeur desideroso di fornire ai proprio ospiti anche un’alternativa sul mare per i mesi invernali. Il resto è una storia lunga 150 anni che ha affiancato la città crescendo insieme a lei e osservando da vicino le grandi mutazioni del panorama turistico internazionale.

Questa mattina le istituzioni del territorio hanno reso omaggio al Royal con la consegna di una targa da parte dell’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino e di un dipinto della chiesa Russa dalle mani del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. All’evento ha presenziato anche Edoardo Varese, discendente della famiglia Bertolini, e il General manager Marco Sarlo oltre a una folta rappresentanza dei dipendenti.

Le interviste