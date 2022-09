Vallecrosia: due pannelli di carton gesso si staccano in un'aula, operai del comune già al lavoro

Piccolo incidente, per fortuna senza conseguenze, questa mattina alla scuola ‘Andrea Doria’ di Vallecrosia. Un paio di pannelli in carton gesso, in un’aula che era vuota, sono caduti a terra.

I docenti della scuola hanno subito avvertito il Comune e sono stati immediatamente mandati gli operai che stanno lavorando al ripristino.

“Sono crollati tre pannelli del controsoffitto in uno dei laboratori e non ci sono problemi strutturali. Le lezioni non sono state sospese". Lo ha detto l'Assessore Ierace che prosegue: "Ci siamo immediatamente attivati, per fare tutte le verifiche del caso e già domani mattina saranno effettuati i lavori di ripristino".



In merito all'accaduto interviene anche la Dirigenza della Scuola con alcune precisazioni per tranquillizzare le famiglie: “Il fatto si è verificato in un'aula che viene utilizzata saltuariamente per progetti laboratoriali e al momento dell'accaduto non ospitava alunni. Le attività didattiche della Scuola sono proseguite regolarmente senza interruzioni. Si precisa relativamente alle parti staccatesi, che non si tratta di intonaco, ma di leggeri pannelli di plastica”.