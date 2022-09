Badalucco: straniero occupa casa vacanze per farsi una doccia, preoccupazione in paese

A Badalucco sta creando un certo allarme l'occupazione di una casa vacanze avvenuta martedì. Il fatto è emerso soltanto in queste ore con l'amara scoperta da parte del proprietario dell'immobile.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo, straniero, a piedi scalzi è stato visto mentre si aggirava nei carruggi del paese. Il soggetto pare si sia introdotto nell'alloggio senza forzare la porta e una volta all'interno si sarebbe servito della doccia e avrebbe rovistato nei mobili presenti, forse per cercare del cibo o altro ma senza rubare nulla.

L'accaduto è in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri. L'individuo potrebbe essere un migrante e non sarebbe ospitato presso le strutture di accoglienza presenti in valle Argentina. Dello straniero si sono perse le tracce. Alcune persone del paese lo avrebbero visto allontanarsi tornando verso la costa grazie a una corriera.