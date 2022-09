Sanremo: Scuolabus, intervista all'Assessore Pireri "Difficile la partenza il 26, stiamo studiando un piano B"

“Sono veramente arrabbiata per quanto accaduto e ho i miei dubbi che si possa partire con il servizio Scuolabus il 26 settembre, come previsto dal comune”.

Sono le parole di Costanza Pireri, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Sanremo, a poche dall’ufficializzazione (QUI) della ‘Fratarcangeli Cocco’ di Frosinone, della rinuncia al servizio stesso, per problemi di reclutamento autisti. “Noi, obbligati ad aderire al bando regionale, il 9 settembre siamo stati informati dalla stessa Regione dell’assegnazione. Il giorno dopo abbiamo dato tutte le informazioni sul numero dei pulmini e sui percorsi da effettuare e, invece, ieri ci viene detto che la ditta non può iniziare prima di gennaio. Incredibile”.

L’azienda laziale, al momento della partecipazione al bando conosceva perfettamente la situazione, ovvero che servivano 14 pulmini (poi ridotti a 13) con altrettanti autisti: “Eppure sapevano perfettamente le richieste del Comune e ora, dopo questa lettera della ditta mi riservo di chiedere i danni se ci sono i presupposti”.

Il Comune ha un piano B? “E’ chiaro che ci stiamo muovendo – ha detto Costanza Pireri – ma non è facile. Intanto dobbiamo aspettare la risposta della Regione, alla qualche abbiamo detto di revocare per inadempienza. E, in caso di decisione in questo senso, il bando deve passare al secondo in graduatoria. Ma, se la Regione non revocherà alla ‘Fratarcangeli’, noi abbiamo chiaramente scritto che ci riterremo liberi di affidare il servizio a un’altra azienda. Non possiamo permetterci di lasciare a terra i bambini ma non è certo facile trovare in quattro e quattr’otto 13 pulmini e 13 autisti”.

La seconda in graduatoria nel bando è la Riviera Trasporti che, fino all’anno scorso gestiva il servizio. Ma anche l’azienda locale avrà bisogno di tempo per reperire gli autisti: “La situazione è estremamente grave – prosegue l’Assessore Pireri – perché la ditta laziale ci ha scritto che loro hanno 600 mezzi ma a noi interessa relativamente. Sapevano che a Sanremo ne servivano 14 e noi ci siamo mossi per fornire i relativi accompagnatori”.

La domanda da un milione di euro è: partirà il servizio il 26 settembre? “Difficile, molto difficile – risposta Costanza Pireri – anche se da domani ci metteremo a lavorare con il Sindaco per fornire gli Scuolabus ai nostri bambini. Questa è la nostra priorità ma confermo che, se i nostri uffici legali mi daranno il via procederemo per danni, anche di immagine visto che di fatto è che siamo io e il Comune a metterci la faccia!”