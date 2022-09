PurØ, lo yogurt naturale della Valle Arroscia, grande protagonista della festa sanremese MareCultura

È stata un grande successo la partecipazione dell’azienda Il Colle della famiglia Ferrari alla Festa del Mare e delle eccellenze artigianali organizzata dalla Cna di Imperia a Sanremo.

Per due giorni anche i turisti e residenti della città dei fiori hanno potuto degustare i prodotti di questa nuova azienda, nata poco più di due anni fa, e che si è immediatamente affermata per le produzioni di primissima qualità.

Presso lo stand il pubblico ha assaggiato il prodotto di punta, cioè PurØ, lo yogurt naturale dal gusto genuino figlio dell’idea di creare uno yogurt nel modo più naturale possibile, senza aggiunta di proteine o addensanti. Fondamentale per raggiungere questo obiettivo è proprio l’utilizzo del latte delle vacche Jersey. Questa razza bovina è di origine inglese ed è famosa per il latte cremoso e per gli ottimi derivati che riuscivano a produrre. Queste qualità intrecciate con un allevamento improntato sul benessere animale, consentono una quantità più limitata di latte, ma di gran lunga più ricca in termini di nutrienti e sapore.

Vittoria Ferrari, una delle titolari dell’azienda, ha partecipato al talk show condotto dalla Fata Zucchina, Renata Cantamessa, che ha messo in evidenza e presentato al grande pubblico le le migliori eccellenze artigiane del territorio. Il pubblico ha potuto così non solo degustare ed apprezzare PurØ, ma anche il nuovo yogurt al gusto di prescinsêua, un prodotto innovativo e tipicamente della tradizione ligure.

La prescinsêua ha una consistenza a metà tra lo yogurt e la ricotta, grazie al suo sapore acidulo si presta perfettamente per le preparazioni della tradizione ligure come i pansoti, la torta pasqualina ed i ponentini barbagiuai.

Questo nuovo prodotto ha immediatamente affascinato gli chef e maestri pasticceri presenti alla festa. In particolare lo chef Federico Lanteri dell’Osteria Martini di Pigna lo ha proposto nel corso del suo show cookng come complemento di un piatto tipico della valle Nervia, come il Gran Pistou e riscuotendo grande successo fra il pubblico.

Anche i titolari della gelateria Perlecò di Alassio, grandi protagonisti della festa, hanno manifestato l’intenzione di riproporlo come nuovo gusto della loro originalissima produzione.

“La nostra idea era quella di avere un prodotto sia artigianale – ha spiegato Vittoria Ferrari - dal punto di vista del gusto e della ricetta, ma allo stesso tempo molto controllato dal punto di vista dell’igiene in quanto abbiamo adottato un processo produttivo automatizzato e controllato che evita il rischio di contaminazione del prodotto”.

Ricordiamo che l’azienda agricola ‘Il Colle’ della famiglia Ferrari si trova a Pieve di teco, in Regione Armurasse e la rete distributiva è in continua espansione. Telefono 339.5315519 mail puro.fattoriaferrari@gmail.com