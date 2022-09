Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Pontedassio ha ottenuto il finanziamento (pari a 4.300 euro) per l‘acquisto di libri per la biblioteca civica comunale.

L’Amministrazione ha invitato i residenti e non a segnalare i libri più interessanti, in modo da poterli acquistare e mettere a disposizione di tutti presso la biblioteca (per tutte le età dall’infanzia, ai ragazzi, agli adulti). Saranno presi in considerazione anche libri in lingua inglese o interattivi.