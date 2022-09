Bordighera: per un mese stop al transito delle auto in via Coggiola in entrambi i sensi

Da lunedì 26 settembre a domenica 30 ottobre 2022 sarà vietato il transito veicolare, su ambo i sensi di marcia, in via Coggiola nel tratto tra l’intersezione con la via Romana ed il civico 12 della stessa via Coggiola, con deviazione del traffico in via dei Colli.

“I residenti e gli aventi diritto potranno accedere sulla via Coggiola lato monte – spiegano dal Comune -. I residenti e gli aventi diritto nell’area compresa tra il civico 12 ed il civico 1 (inclusa via Galileo Galilei) durante alcune fasi di lavorazione non potranno transitare; le date saranno comunicate dalla ditta esecutrice con appositi cartelli. Il provvedimento si è reso necessario al fine di consentire l’ultimazione dei lavori di allargamento della carreggiata da parte di Immobiliare Angst s.r.l. a scomputo di parte degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione del complesso residenziale in via Romana”.​