Coronavirus: calano i tamponi e i nuovi casi in regione e provincia, in discesa anche il tasso di positività

Numeri in calo oggi in regione e nella nostra provincia, ma scende anche il tasso di positività. Sono 321 i nuovi casi di Covid oggi in Liguria e, di questi, 40 in provincia di Imperia, 42 nel savonese, 170 a Genova e 69 a Spezia.

Il dato emerge a fronte di 3.122 tamponi, dei quali 586 molecolari e 2.436 rapidi. Il tasso di positività è anche oggi in aumento al 10,28%, lo 0,76% in meno di ieri.

Crescono leggermente in provincia di Imperia i pazienti Covid ricoverati: sono 18, uno in più di ieri e sempre senza nessuno in terapia intensiva. Salgono anche su base regionale: 122 (+3) di cui 3 (stabile) in terapia intensiva.

Anche oggi nessuno morto in Liguria. Nuova lieve diminuzione delle persone in sorveglianza attiva, oggi 4.512, ovvero 41 in meno di ieri.

Sotto il bollettino odierno e l’aggiornamento sulle vaccinazioni