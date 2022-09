I simpatizzanti e sostenitori di ‘Noi Moderati’ organizzano, per domani dalle 9:30 alle 14, un gazebo ad Imperia Oneglia, in via San Giovanni e uno a Sanremo in Piazza San Siro.

Saranno presenti il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, candidato capolista al Senato della Repubblica per ‘Noi Moderati’.