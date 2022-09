Sanremo: 753 candidati per i cinque posti destinati al Centro per l'Impiego della provincia di Imperia

Sono ben 753 i candidati per i 5 posti destinati al Settore Politiche del Lavoro e Centri per l’impiego della provincia di Imperia. La graduatoria è stata pubblicata nelle scorse ore da Regione Liguria, annunciando anche la prova scritta che si terrà al Palafiori di Sanremo, il 3 ottobre.

Il bando di concorso era stato aperto per un solo mese, tra giugno e luglio. Sono state tantissime le domande, complice anche il fatto che la selezione, oltre ai requisiti standard prevedeva 'solo' l'essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l’accesso all’università. Per gestire l'importante mole di candidati, Regione Liguria ha predisposto un piano operativo dedicato. Il gruppo è stato diviso in tre tranche.