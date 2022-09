Sanremo: dipendenti di Amaie Energia vince in tribunale per il suo livello di lavoro, molte le cause intentate

Un dipendente vince la causa contro Amaie Energia e la società ‘in house’ del Comune di Sanremo rischia un esborso di stipendi e contributi superiore a quello attuale, se anche le molte altre cause in corso dovessero avere la stessa fine.

I fatti riguardano, nel caso specifico, il ricorso presentato da un dipendente dell’azienda che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti e dello spazzamento a Sanremo e in altre località del comprensorio. L’uomo, difeso dallo studio legale Sciortino, ha infatti vinto la causa nella quale Amaie Energia si era opposta a riconoscere lo ‘scatto’ dal 2° livello A (area di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio) a 3° livello B (area tecnico amministrativa).

E’ emerso che, dal gennaio 2017, il dipendente abbia svolto diverse mansioni da quelle per cui era stato assunto. Infatti distribuiva mastelli, kit e tessere ecocell per accedere alle isole ecologiche agli utenti all’interno dell’Ex Mercato dei Fiori di Sanremo, nonché l’inserimento dei dati su computer fornito in dotazione. Tutto ciò in luogo della mansione di spazzamento svolta fino a poco prima e per la quale era stato assunto.

Il dipendente, Massimo Papagni, aveva chiesto il pagamento di 376,59 euro dovuta quale differenza retributiva tra le mansioni, il versamento della relativa differenza dei contributi previdenziali e assistenziali ma anche di condannare la società al pagamento del danno morale ed esistenziale da determinarsi secondo equità e giustizia.

Uno dei motivi per cui Amaie Energia si era opposta riguarda il suo status di società partecipata ma, secondo la sentenza del tribunale, in mancanza di una specifica normativa che imponga in questi casi la piena assimilazione al regime del lavoro pubblico contrattualizzato. Come affermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione, per determinare il corretto inquadramento di un lavoratore subordinato occorre: individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di riferimento, accertare quali mansioni siano state concretamente espletate e, infine, si raffrontano i risultati delle due precedenti indagini.

Il tribunale ha accertato la differenza di livello nel lavoro del dipendente ma ha rigettato la richiesta di arretrati, confermando la buona fede di Amaie Energia. Intanto, però, dai sindacati di categoria emerge che sono molte le cause intentate, sulla falsa riga di quella vinta da Papagni. “Abbiamo più volte tentato – ci hanno detto – di arrivare a soluzioni bonarie con l’azienda, senza però trovare un accordo. Ora ovviamente le cause andranno avanti”.