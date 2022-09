Sabato sera a Diano Castello musica d'autore con Chiara Ragnini in piazza Massone

Si chiude in bellezza la serie di appuntamenti musicali che hanno caratterizzato per oltre due mesi il weekend nel borgo di Diano Castello. Protagonista dell’ultimo happening è la brava cantautrice genovese Chiara Ragnini che domani, sabato 10 settembre, dalle ore 21, in piazza Massone (ingresso libero), proporrà lo spettacolo “Di Mare e d’Amore”, un viaggio nella canzone d’autore, da Lucio Battisti a Lucio Dalla, da Fabrizio De André a Gino Paoli.

Chiara ha studiato canto e chitarra classica ed acustica. Compone testi e musica fin dall’adolescenza. Ha partecipato a numerosi workshop e masterclass sulla tecnica vocale, sull’audio recording e sulla composizione e scrittura di canzoni.

Ragnini, particolarmente legata alla Liguria, ama definire la sua musica un abbraccio fra il pop e la canzone d’autore. Al suo attivo anche il singolo “Tra le foglie”, dedicato al borgo medioevale di Lingueglietta (frazione di Cipressa), dove si è stabilita nel 2009. Lingueglietta, come Diano Castello, è uno dei Borghi più belli d’Italia.

Il suo primo album, Il Giardino di Rose (2011), dal sapore folk-pop, le è valso la stima di pubblico e addetti ai lavori. Un successo che le ha permesso di sperimentare una fortunatissima campagna di crowdfunding per il suo secondo disco electro-pop, La Differenza (2017). Nell’ottobre 2020 ha pubblicato Disordine: quattro canzoni inedite di pop d’autore raccolte in un ep intimo ed elegante, registrato in chiave acustica fra gli ulivi dell’entroterra ligure. Il 14 maggio dello scorso anno è escito il suo primo disco di cover d’autore, intitolato “Homeplay volume 1, canzoni buone dal focolare di casa”: 12 brani, metà in inglese e metà in italiano, reinterpretati in chiave acustica, che spaziano dai grandi cantautori come Gino Paoli, Lucio Dalla e Fabrizio De Andrè, passando per Joni Mitchell, Lisa Stansfield e Suzanne Vega.

Diversi sono stati i riconoscimenti ottenuti durante la sua già brillante carriera, tra cui il Premio Lunezia per autori di testo, Premio Inedito Colline di Torino e il Premio Donida. E’ arrivata inoltre in finale ad importanti concorsi dedicati alla canzone d’autore, tra cui il Premio Bianca d’Aponte e Genova x Voi; ha partecipato a prestigiosi festival e rassegne (Il Tenco Ascolta del Club Tenco, Collisioni Festival, Casa Sanremo). Infine, ha condiviso il palco con artisti del calibro di Omar Pedrini, Lovesick Duo, Zibba, Irene Fornaciari, Yo Yo Mundi, Dolcenera e molti altri.

Il concerto di Chiara Ragnini è l’ultimo appuntamento con le serate musicali, promosse dall’amministrazione comunale, che hanno tenuto banco a partire dal mese di luglio in diverse location del borgo medievale di Diano Castello.