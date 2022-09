Imperia: il Ministro Massimo Garavaglia visita il Museo Navale accompagnato da Sindaco e Prefetto

Alle ‘Vele d’Epoca’ di Imperia, oltre ai diversi appuntamenti oggi è anche la giornata della visita del Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.

Accompagnato dal Sindaco, Claudio Scajola, e con tanto di cappellino ‘griffato’ Comune di Imperia e insieme al Prefetto Armando Nanei, ha visitato il Museo Navale, prima dell’incontro con i media.

Intanto le ‘Signore del Mare’ si sono svegliate sotto uno splendido sole. All'evento, lo ricordiamo, partecipano 45 barche suddivise in sette classi a seconda della data di costruzione. La più ‘anziana’ della flotta che è il Tuiga la magnifica ammiraglia dello Yacht Club de Monaco, uno degli splendidi 15 metri S.I. di William Fife, per arrivare a Dulcinea, un altro sloop in lamellare di mogano frutto della matita di Carlo Sciarrelli.

Alle regata di oggi parteciperanno tra l’altro le due poderose ammiraglie Cambria (disegno Fife del 1928) e Naema (disegno Van Meere del 1938) entrambe misurano 40 metri, Rowdy il bellissimo progetto di Hereshoff del 1916, costruito come Classe One Design del NYYC, Manitou disegnata dal prestigioso studio americano Sparkman&Stephens nel 1938, appartenuta alla Coast Guard USA e utilizzata dal Presidente americano JF Kennedy tanto da essere conosciuta come “the floating White House”.

Mentre in mare le barche saranno impegnate in tre giorni di regate, ci sarà un ricco programma di eventi a terra, che avrà il suo culmine nello spettacolo ‘La Luna sulle Vele d’Epoca’ di questa sera venerdì 9 settembre alle 21.30 in calata Anselmi, e nello spettacolo pirotecnico di domani nel bacino portuale Borgo Marina.