Imperia: il Ministro Garavaglia alle 'Vele D'Epoca' "Sarà nel calendario internazionale anche nei prossimi anni" (Foto e Video)

La seconda giornata delle ‘Vele d’Epoca’ a Imperia si è aperta sotto uno splendido sole e con la visita del Ministro del turismo Massimo Garavaglia che, dopo la visita al Museo Navale, ha confermato come il suo Ministero intende sostenere la manifestazione.

“Seguiamo personalmente l’evento da anni – ha detto Garavaglia - apprezzandolo e visitandolo lo scorso anno. Ben volentieri, come Ministero, abbiamo inserito le ‘Vele d’Epoca’ in un calendario di eventi da promuovere a livello internazionale. Una conferma che vedrà la manifestazione sostenuta nei prossimi anni. Per noi è la prima volta come Ministero ma sicuramente di tante, visto che è in una programmazione pluriennale”.

Con il Ministro si è parlato anche dei problemi che si vivranno in autunno sul piano economico, pur dopo una stagione estiva straordinaria: “Sarà difficile per tutti e, quindi, anche per il turismo. L’estate è andata benissimo, con il superamento dei numeri del 2019, quando si registrò un grande record. Il tutto in un anno, il 2022, che vedeva a Pasqua ancora qualche restrizione dettata dal Covid. E la stagione non è ancora finita. Per la stagione invernale sappiamo che ci sarà il problema energia. Interverremo e, proprio ieri abbiamo avuto il Consiglio dei Ministri con la relazione che arriverà in Parlamento per le maggiori entrate. Circa 6 miliardi che deriveranno proprio dal turismo e dal suo ottimo andamento. Il tema dell’energia va sicuramente affrontato ma quello più importante dovrà essere l’intervento dell’Europa”.

Cambiando argomento è stato chiesto al Ministro come ha vissuto la caduta del Governo Draghi: “E’ caduto perché qualcuno, i 5 Stelle’, ha deciso di non votare più la fiducia. A quel punto mancava una componente che lo aveva fatto nascere e l’avvicendamento era inevitabile. Ora si vota e il popolo sarà sovrano”.

Soddisfatto il Sindaco Claudio Scajola, per la linea aperta dal Ministro sul futuro delle ‘Vele d’Epoca’: “Si tratta di un evento importante e significativo non solo per Imperia. L’anno scorso è stato visitato ed apprezzato dal Ministero, che ha preso l’impegno di inserirlo nelle maggiori manifestazioni italiane. Il Ministro è stato di parola ed è arrivato un contributo importante per fare una bella manifestazione ma, ancor di più, inserendolo negli eventi importanti del paese, significa lanciarlo nel mondo. Oggi ci ha detto una cosa ancora più importante, ovvero che è stata inserita nel calendario anche nei prossimi anni ed è molto significativo, tanto più in tempi in cui siamo abituati più alle parole che ai fatti”.