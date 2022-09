Ceriana: questa sera davanti alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo il concerto di Happy Chorus

Questa sera alle 21 in occasione dei festeggiamenti patronali di Ceriana il ritorno in piazza di Happy Chorus RnS con il suo “Incanto”.

La piazza antistante la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, con la sua imponente facciata in mezzo alle antiche case del paese, sarà una perfetta cornice per accogliere in una serata di grandi emozioni, canto, musica, allegria, coinvolgimento come quella offerta da Happy Chorus.

I coristi e i musicisti sono solari, divertenti, comunicano col pubblico, sorridono e fin dalle loro prime note lo spazio e il tempo non esistono più.