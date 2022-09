Taggia: ‘Velo Ok’ sulla superstrada colpito con 5 proiettili, presentata una denuncia ai Carabinieri

Cinque proiettili sono stati sparati contro un Velo Ok, sulla strada tra Arma a Taggia. L’episodio risale ad alcuni giorni fa ed è stata presentata denuncia ai Carabinieri.

Sembra che sia stato un passante a rendersi conto dell’accaduto. Il ‘bidoncino’ arancione usato per la rilevazione della velocità è stato colpito e passato da parte a parte. Cinque fori in ingresso, quattro in uscita.

Massimo riserbo sull’accaduto ma appare logico pensare che uno dei proiettili sia rimasto all’interno e possa essere stato recuperato da chi si occupa delle indagini. Questo permetterebbe di comprendere quale sia stata l’arma utilizzata. La dimensione dei fori lascerebbe pensare ad una pistola o una carabina.

Chi ha agito l’ha fatto alla luce di un lampione ma lontano da occhi indiscreti. La zona nelle immediate vicinanze è sprovvista di video sorveglianza. Un episodio preoccupante, alla stregua di un danneggiamento ma pur sempre il gesto di qualcuno che sembra non aver compreso né la gravità e né le conseguenze a cui rischia di andare incontro.