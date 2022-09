Taggia: targa ai caduti della Seconda Guerra Mondiale distrutta, non è stato un atto vandalico

Anche se rimane un atto particolarmente riprovevole, per fortuna non è di vandalismo. Stiamo parlando di quello che, fino a poco fa sembrava uno sfregio alla storia e alla memoria di chi per noi ha combattuto e si è sacrificato per un'Italia migliore, come evidenziato da Lorenzo Oggero (QUI), segretario del Partito Democratico per la rottura della targa del monumento ai Caduti della Seconda Guerra Mondiale che si trova a Taggia in via O.Anfossi tra le due scuole.

L’Amministrazione comunale, infatti, ha evidenziato come si sia trattato del danno provocato da un bambino di 10 anni che, arrabbiato con la madre, si è avvicinato al monumento e, probabilmente in preda a una crisi lo ha rotto senza volerlo.

Il caso è stato anche ripreso dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. Ora rimane da capire come interverrà il Comune. Sicuramente la targa sarà sistemata nuovamente ma non è da escludere che, identificato il responsabile, il lavoro possa essere addebitato ai genitori del bambino.

"Personalmente ritengo grave la mancanza di senso civico e di responsabilità - ha detto il Sindaco, Mario Conio - che non ha portato la famiglia ad autodenunciarsi. In queste ore stiamo rimuovendo i residui della targa commemorativa che verrà al più presto sostituita. Mi auguro che in futuro ci sia da parte di tutti maggior senso di responsabilità e maggior coscienza civica".