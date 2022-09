Sanremo: corso Garibaldi invasa dai clochard, panchine e marciapiedi della via sono meta prediletta dei senzatetto (foto)

In corso Garibaldi è una situazione quotidiana e, forse, chi lì vive o lavora ormai ha fatto l’occhio. Ma per i passanti non può certo essere ignorata la nutrita presenza di senzatetto e questuanti sulle panchine e sui marciapiedi.

La zona del supermercato è battuta quasi 24 ore su 24, mentre nei pressi di alcuni negozi ci sono panchine ormai utilizzate come ‘base’ durante tutta la giornata. La convivenza è pacifica, ma non mancano ogni tanto le situazioni di tensione.

Da tempo la via è stata scelta dai senzatetto come meta prediletta, ma nell’ultimo periodo, complici anche le temperature estive, la vita ‘en plein air’ di corso Garibaldi si è particolarmente accesa. In tanti chiedono l’intervento del Comune o delle forze dell’ordine, ma serve un piano dedicato per fare in modo che chi ha bisogno riceva il giusto aiuto e chi vive e lavora in zona non debba fare i conti tutti i giorni con immagini non ideali per una città a vocazione turistica.