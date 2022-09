Imperia: dà in escandescenze nell'ufficio postale di via De Sonnaz, nigeriano arrestato dalla Polizia Postale

Gli agenti Polizia Postale e delle Comunicazioni di Imperia ha arrestato un nigeriano di 30 anni (A.A.J.) all’ufficio postale di via De Donnaz nel capoluogo. L’allarme è stato dato dal direttore della filiale perché, uno dei clienti che affollavano l’ufficio, stava inveendo contro gli impiegati rei, a suo dire, di non essere in grado di risolvere un problema legato ad una pratica da lui presentata e rigettata dall’Ufficio Centrale di Roma.

Gli agenti hanno cercato, invano, di riportare la situazione alla calma, ma sono stati a loro volta aggrediti. Per salvaguardare l’incolumità propria e dei presenti, hanno immobilizzato il nigeriano, accompagnandolo negli uffici, dove è stato arrestato, contestandogli i reati di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.

Gli agenti hanno scoperto che, nel mese scorso, il 30enne aveva già tenuto un comportamento analogo. In quella occasione era stato già denunciato per interruzione di pubblico servizio. L’arresto stato convalidato in direttissima.