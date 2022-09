Coronavirus: tornano a salire i casi oggi in regione e in provincia, cresce del 3% il tasso di positività

Risalgono oggi i numeri del Covid in Liguria dopo il calo di ieri. A parte la quantità di nuovi contagi, che aumenta in funzione dei tamponi eseguiti, cresce anche il tasso di positività che, dopo una serie di giornate in netto calo, e oggi è al 12,46%, (il 3,22 in più di ieri).

Sono 668, in totale, i nuovi casi registrati in regione mentre sono 110 in provincia di Imperia, 104 nel savonese, 344 a Genova e 110 nello spezzino. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 6.531, dei quali 1.172 test molecolari e 5.359 rapidi.

In discesa invece il numero dei ricoverati in Asl 1 Imperiese: sono 29, due in meno rispetto a ieri. Per fortuna resta a zero il numero dei pazienti in terapia intensiva. Anche su base regionale i ricoveri il dato è in calo, con 171 pazienti, due in meno di ieri, dei quali uno solo in terapia intensiva.

Oggi si registrano 2 morti tra i ricoverati per Covid in Liguria, entrambi nel genovese. Cala ancora il numero delle persone in quarantena: in tutta la regione sono 5.256 (1.171 in meno rispetto a ieri).

Sotto il bollettino odierno e l’aggiornamento sulle vaccinazioni