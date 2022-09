Tra pochi giorni il via alla scuola: a Sanremo per la prima volta il servizio Scuolabus non sarà della Riviera Trasporti

L’inizio della scuola si sta avvicinando e i genitori dei ragazzi che stanno per avviarsi all’anno 2022/23, iniziano ad organizzarsi per l’accompagnamento dei figli nei plessi scolastici, oltre ovviamente al servizio mensa e a gli incontri con i docenti per le classiche riunioni di inizio anno.

Uno degli argomenti più dibattuti è quello del servizio Scuolabus che, per quanto riguarda il Comune di Sanremo, per la prima volta non sarà affidato alla Riviera Trasporti. Il bando è stato aggiudicato alla 'Fratarcangeli Cocco', ditta di Frosinone e i verbali di gara sono stati da poco pubblicati anche se non è ancora stato stilato l’accordo quadro che potrebbe essere fatto entro la settimana.

Gli uffici di palazzo Bellevue hanno già predisposto i percorsi e le corse necessarie al trasporto degli alunni. Come ogni anno il servizio Scuolabus prende il via dopo una quindicina di giorni dall’inizio dell’anno scolastico ma, ovviamente, tra i genitori cresce la preoccupazione in relazione all’organizzazione dell’azienda che si è aggiudicata il servizio.

E’ infatti da capire quali autisti guideranno i mezzi, in particolare in virtù delle strade da percorre. Il servizio serve soprattutto a chi vive nell’entroterra e la conoscenza delle arterie stradali è fondamentale. Ora si attende (insieme all’inizio della scuola) di capire come il Comune affronterà la questione, particolarmente a cuore dei genitori, visto che si tratta di un servizio molto importante per chi lavora e vive fuori dal centro urbano.