Ospedaletti: la città delle rose crede nel 'green' e installa le colonnine di ricarica per auto più veloci in provincia

Sono iniziati a Ospedaletti i lavori nella zona del parcheggio Byblos a ponente della cittadina per installare due colonnine per la ricarica sino a quattro auto elettriche per volta, e saranno, per il momento, le uniche iper-rapide in tutta la provincia di Imperia.

Le due colonnine erogano 150kw ora ciascuna, per un totale di 300kw, cioè 75kw per ogni auto in ricarica: naturalmente se in contemporanea ci fossero solo due mezzi su altrettante colonnine o un solo mezzo, allora potrebbero contare sulla piena potenza di 150kw per auto in ricarica. I lavori dovrebbero terminare in breve tempo e le colonnine entreranno in funzione entro poche settimane.

Sono anche iniziati i lavori per la costruzione dei plinti di fondazione della pensilina fotovoltaica con colonnine di ricarica per bici elettriche e telefoni cellulari. Quando saranno disponibili, le colonnine potranno ricaricare quattro biciclette contemporaneamente, oltre a poter ricaricare sei telefonini.

I lavori si svolgono nell'area adiacente la pista ciclo-pedonale di fronte alla spiaggia per i cani, dove sorgerà la nuova palestra e il chiosco-bar. L'Amministrazione comunale ringrazia i commercianti di Ospedaletti per la loro donazione di 6mila euro frutto dell'iniziativa promozionale-commerciale legata alla moneta virtuale 'pignurin' attuata nell'estate del 2020 subito dopo il lockdown e completata l'anno scorso, donazione finalizzata proprio alla creazione di una pensilina fotovoltaica per la ricarica di bici e smartphone.